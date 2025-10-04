Le Havre-Rennes domenica 05 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Reduci entrambe da un pareggio nell’ultimo turno Le Havre e Rennes si affrontano in questa gara valevole per il settimo turno di Ligue1. Il Ciel et Marine ha impattato sul campo del Metz trovando il suo primo punto esterno stagionale, che gli permette di rimanere in linea di galleggiamento a pari punti con il Nantes. I rouge et noir invece non sono riusciti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
