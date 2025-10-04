Le future Regine Elisabetta e Amalia brillano tra tiare e paillettes in Lussemburgo
Giovani Principesse crescono e rubano la scena a tutti. Elisabetta del Belgio e Amalia d’Olanda hanno preso parte alla cena di gala per celebrare l’ascesa al trono del nuovo Granduca di Lussemburgo. Le due hanno brillato con abiti e tiare scintillanti per la cena di gala in onore di Guillaume. Future regine d’Europa, della stessa generazione di Leonor di Spagna e Ingrid Alexandra di Norvegia, le due ereditiere si sono presentate in coppia, sfoggiando look scintillanti e glamour, sotto lo sguardo rapito dei genitori ma soprattutto dei presenti. L’abito di paillettes di Elisabetta del Belgio. La Principessa Elisabetta del Belgio ha scelto per la cena di gala di Guillaume e Stéphanie una delle stiliste preferite di Kate Middleton, la britannica Jenny Packham. 🔗 Leggi su Dilei.it
