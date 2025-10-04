di Lorenzo Muccioli È ovunque. Sugli striscioni. Sui cartelli. Disegnata con il pennarello sulle guance delle manifestanti. Sulle spalle di un ragazzo che la indossa come un mantello. La bandiera palestinese drappeggia le strade e il prato attorno all’Arco d’Augusto. Rosso, nero, bianco e verde: i colori di una marea rumorosa che dilaga ed esonda in tutto il centro storico, paralizzando il traffico da via Bastioni Orientali fino alla Statale, tra clacson strombazzanti e automobilisti imbufaliti costretti al dietrofront. È una Rimini arrabbiata, ma pacifica, quella che ieri ha incrociato le braccia aderendo allo sciopero generale promosso da Cgil e Adl Cobas a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le fasi del corteo