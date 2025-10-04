Le elezioni amministrative nella Tbilisi che incarcera i dissidenti
Il 4 ottobre si vota per le amministrative a Tbilisi. Sarà un banco di prova cruciale per il popolo georgiano, che da oltre trecento giorni manifesta pacificamente contro il governo dominato da Sogno Georgiano. Ma in quella giornata molti non potranno esserci: sono in carcere per aver esercitato diritti civili e politici fondamentali. Non si tratta di episodi isolati. Dall’ottobre 2024, quando un colpo di mano ha consolidato il potere dell’oligarca Bidzina Ivanishvili, la repressione si è fatta sistematica. Le carceri sono diventate un mezzo ordinario di controllo politico. Attivisti, giornalisti e oppositori vengono incarcerati come criminali comuni, espulsi dallo spazio pubblico in nome di una legalità fittizia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Alfonso Alaimo (Alternativa popolare Sicilia): "Appello per le prossime elezioni amministrative"
Verso le elezioni amministrative. Altri consiglieri in Fratelli d’Italia. Boscagli il candidato accreditato
Elezioni comunali a Casagiove. Ipotesi Melone bis per la sfida delle amministrative
Amministrative in Georgia, opposizione in carcere - Sabato 4 ottobre in Georgia si eleggeranno i sindaci, i consigli municipali e le autorità locali di tutti i 64 comuni del paese. balcanicaucaso.org scrive