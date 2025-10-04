Un sussurro all’orecchio. Mentre si é seduti dentro il cinema vuoto. Un sussurro che racconta di ricordi familiari, narrazioni storiche, tensioni postcolonialiste. Ma é un attimo. Perché poi basta tornare a teatro ed ecco che ci si confronta invece con le grammatiche spurie della danza, prima di trasferirsi negli angoli bui di Kinshasa o in quelli della New York queer anni 80. L’arrivo tremendo dell’AIDS. Frammenti. Come fossero polaroid. Giusto per avere un’idea del cartellone di " Le disuguaglianze dei corpi ", da martedì al 12 novembre in Triennale per Inequalities, la 24a Esposizione Internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le diseguaglianze?. Anche nei corpi di Fog