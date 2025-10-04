Le case del Male | l’horror tra sperimentazione e tradizione

Tra gli anni ’80 e ’90 in America si diffuse il terrore che il diavolo, e più in generale il satanismo, fosse ovunque nella società odierna pronto a insidiare e distruggere le giovani menti non preparate a questo “orrore”. Tutto, dalla musica, agli show fino ai giochi da tavolo (celebre l’avversione per il gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons vista anche in Stranger Things ) è stato oggetto di questa isteria di massa, arrivando persino a situazioni in cui le suggestioni e le pressioni esterne andavano a influenzare direttamente le menti (anche qui, soprattutto dei più giovani) alimentando paranoie e paure irreali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

