Le case del Male | l’horror tra sperimentazione e tradizione
Tra gli anni ’80 e ’90 in America si diffuse il terrore che il diavolo, e più in generale il satanismo, fosse ovunque nella società odierna pronto a insidiare e distruggere le giovani menti non preparate a questo “orrore”. Tutto, dalla musica, agli show fino ai giochi da tavolo (celebre l’avversione per il gioco di ruolo fantasy Dungeons & Dragons vista anche in Stranger Things ) è stato oggetto di questa isteria di massa, arrivando persino a situazioni in cui le suggestioni e le pressioni esterne andavano a influenzare direttamente le menti (anche qui, soprattutto dei più giovani) alimentando paranoie e paure irreali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: case - male
QUEI 2 SUL FUMETTO 19 (95) - Le Case del Male, il rilancio di Spider-Man, Ruridragon, Cosmos e tanto altro ancora... - facebook.com Vai su Facebook
Ultim’ora da Milanello! Intanto sempre #Allegri protagonista, nel bene e nel male, così come #RafaLeao ? - X Vai su X
Aler lancia la sperimentazione a Sesto. Case popolari, ecco la rivoluzione - Il consigliere regioale Fabio Altitonante: "Case popolari, ottima iniziativa far partire la sperimentazione del nuovo regolamento da Sesto e Cinisello" "Ottima iniziativa far partire la ... Scrive affaritaliani.it