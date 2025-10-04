Le Capufrische al teatro Paisiello per una serata di beneficenza

Sabato 11 ottobre 2025 l’Associazione culturale “Cromatica a.p.s.” con il patrocinio del “Comune di Lecce” portano in scena la libera compagnia teatrale “Le CapuFrische” con la commedia in vernacolo “la ’Uardia” dell’amato e apprezzato Raffaele Protopapa presso il teatro Comunale “Paisiello” di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

