Le 4 alternative a Pedemontana e come usare diversamente quei 5 miliardi di euro pubblici
Il cantiere lungo la Tratta B2-C prosegue, mentre si è ancora in attesa di avere aggiornamenti in merito al progetto della Tratta D Breve. Ma all’unisono i Comitati contrari alla realizzazione dell’autostrada a 8 corsie che attraverserà la Brianza ripetono che Pedemontana non serve.I benefici. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: alternative - pedemontana
Le 4 alternative a Pedemontana e come usare diversamente quei 5 miliardi di euro pubblici
Le 4 alternative a Pedemontana e come usare diversamente quei 5 miliardi di euro pubblici https://ift.tt/Juz70dp https://ift.tt/Q1fOntb - X Vai su X
Anche il Comune di Cavenago di Brianza aderisce con il patrocinio alla manifestazione pubblica contro Pedemontana. Le Amministrazioni Comunali di diversi paesi della Brianza, tra cui Cavenago, hanno deciso di sostenere con il proprio patrocinio l’iniziativ - facebook.com Vai su Facebook
Pedemontana veneta, cresce il traffico: +4% ogni mese. Zaia: «Utili a 29 milioni, i prossimi mesi saranno cruciali» - Venezia Autostrade venete, il plurale è sempre più d’obbligo alla luce del progetto, mai abbandonato, di una holding che metterebbe insieme Cav, Concessioni Autostradali Venete, Brescia- Segnala corrieredelveneto.corriere.it