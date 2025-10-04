Lazio-Torino sei gol e un recupero folle | un rigore di Cataldi al 103' beffa i granata

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simeone concede il bis all'Olimpico, Cancellieri prima sfrutta un mezzo errore di Israel e poi mette la freccia. Nella ripresa entra Adams e fa 2-2, Coco allunga ma poi commette il fallo decisivo su Noslin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lazio torino sei gol e un recupero folle un rigore di cataldi al 103 beffa i granata

© Gazzetta.it - Lazio-Torino, sei gol e un recupero folle: un rigore di Cataldi al 103' beffa i granata

In questa notizia si parla di: lazio - torino

Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori

Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino

Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30

lazio torino sei golGol e tanti errori, Lazio-Torino finisce 3-3 all’Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil - Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3- Scrive fanpage.it

lazio torino sei golQuando si gioca Lazio - Torino? - Torino: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Torino Sei Gol