Lazio-Torino saltano totalmente i nervi | rissa nel finale cosa è successo

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rissa totale nel finale di gara con un rigore assegnato solamente dopo 8 minuti Lazio-Torino si chiude in maniera a dir poco rocambolesca, con una serie di incredibili eventi. Un recupero di 4 minuti che si trasforma alla fine in un recupero da 13. Succede letteralmente di tutto: prima Saul Coco che segna la rete del 3-2 di testa, poi la sciocchezza di Nkounkou che protegge malissimo l’ultimo pallone della gara perdendolo, con il fallo conseguente da rigore proprio di Coco. Lazio-Torino (LaPresse) – calciomercato.it Ma l’arbitro Piccinini, che già prima era stato in contatto con la sala Var sulla rete granata per un presunto fuorigioco (o un eventuale suo fallo) di Coco, non fischia il penalty per i biancocelesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

lazio torino saltano totalmente i nervi rissa nel finale cosa 232 successo

© Calciomercato.it - Lazio-Torino, saltano totalmente i nervi: rissa nel finale, cosa è successo

In questa notizia si parla di: lazio - torino

Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori

Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino

Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30

lazio torino saltano totalmenteLazio, Lazzari migliora ancora: cosa filtra verso il Torino - Le condizioni del terzino verso il delicato match casalingo contro i granata Un piccolo, grande spiraglio di luce in fondo al tunnel. Riporta lazionews24.com

lazio torino saltano totalmenteLazio, emergenza totale: uomini contati anche tra i terzini - Non bastava l’emergenza a centrocampo, per la sfida di sabato contro il Torino Maurizio Sarri dovrà fare i conti anche con diverse assenze. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Torino Saltano Totalmente