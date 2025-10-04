Lazio-Torino saltano totalmente i nervi | rissa nel finale cosa è successo
Rissa totale nel finale di gara con un rigore assegnato solamente dopo 8 minuti Lazio-Torino si chiude in maniera a dir poco rocambolesca, con una serie di incredibili eventi. Un recupero di 4 minuti che si trasforma alla fine in un recupero da 13. Succede letteralmente di tutto: prima Saul Coco che segna la rete del 3-2 di testa, poi la sciocchezza di Nkounkou che protegge malissimo l’ultimo pallone della gara perdendolo, con il fallo conseguente da rigore proprio di Coco. Lazio-Torino (LaPresse) – calciomercato.it Ma l’arbitro Piccinini, che già prima era stato in contatto con la sala Var sulla rete granata per un presunto fuorigioco (o un eventuale suo fallo) di Coco, non fischia il penalty per i biancocelesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
ULTIM'ORA SERIE A 6^ giornata Lazio-Torino 3-3 ? #Simeone (16'), #Cancellieri (24' e 40'), #Adams (73'). #Coco (93'), #Cataldi (103') #SkySport #LazioTorino #Lazio #Torino #SerieA - X Vai su X
