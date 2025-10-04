Lazio Torino LIVE 1-1 | Cancellieri risponde subito a Simeone

Calcionews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Torino, allo Stadio Olimpico il match valido per la sesta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La Lazio per confermare il percorso di crescita delle ultime partite, il Torino per dare vita a un nuovo inizio dopo un avvio al limite del disastroso. Alle 15 in punto Maurizio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lazio torino live 1 1 cancellieri risponde subito a simeone

© Calcionews24.com - Lazio Torino LIVE 1-1: Cancellieri risponde subito a Simeone

In questa notizia si parla di: lazio - torino

Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori

Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino

Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30

lazio torino live 1LIVE! Lazio-Torino 1-1 - 2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. Riporta msn.com

lazio torino live 1Lazio-Torino, la diretta web - Gli uomini di Sarri all'Olimpico contro i granata per trovare continuità dopo il successo di Genova e lasciarsi alle spalle il brutto avvio di campionato ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Torino Live 1