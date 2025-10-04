Lazio Torino le parole di Ianni vice Sarri | Il mister si scusa ma non si sentiva bene Siamo stati bravi nel crederci fino alla fine
Lazio Torino, ecco le dichiarazioni del vice allenatore biancoceleste Marco Ianni nel post partita della sfida di Serie A Ai microfoni di Dazn il vice allenatore di Sarri, Marco Ianni che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Lazio Torino 6° turno di Serie A. Ecco le sue parole nel post partita della partita di Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: lazio - torino
Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori
Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino
Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30
#Calcio #SerieA Termina 3-3 #Lazio-#Torino. All'Olimpico i biancocelesti sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie ad un rigore battuto da #Cataldi al 103'. Poco prima, in campo, era scoppiata una rissa, complici Var e penalty #LazioTorino Foto Ansa - X Vai su X
Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 15 tra Lazio e Torino - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino, Ianni: “Ecco cosa ci è mancato. Ringraziamo la squadra perché…” - Le dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste intervenuto poco dopo il triplice fischio della partita odierna dalla sala stampa dell'Olimpico ... Lo riporta msn.com
Lazio, Sarri non parla dopo il Torino. Il vice: "Non sta bene, si scusa", cos'è successo - 3, Maurizio Sarri non si è presentato ai microfoni delle tv né in conferenza stampa. Riporta msn.com