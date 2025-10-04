Lazio-Torino le pagelle | Hysaj poca copertura e poca spinta 4,5 Asllani un faro 7

Cancellieri è il migliore in campo tra gli uomini di Sarri: un altro giocatore rispetto a due anni fa. Dembelé, il peccato di gioventù finale costa la vittoria ai granata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio-Torino, le pagelle: Hysaj, poca copertura e poca spinta (4,5). Asllani un faro (7)

In questa notizia si parla di: lazio - torino

Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori

Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino

Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30

Ecco cosa è accaduto al termine di Lazio-Torino https://bit.ly/3IRXMlP #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

? #Sarri non parla dopo #Lazio-#Torino. Il vice Ianni spiega il motivo - X Vai su X

Pagelle Lazio Torino, i TOP e FLOP della partita di Serie A - Pagelle Lazio Torino: ecco i TOP e FLOP della squadra biancoceleste di Sarri e dei granata di Baroni Ecco le pagelle di Lazio Torino, match valido per quanto riguarda la sesta giornata del campionato ... Come scrive lazionews24.com

PAGELLE Lazio-Torino: MC22 scatenato. Disastro dietro, Cataldi con coraggio - PROVEDEL 5,5: Male, più che male, sul cross di Pedersen che lascia lì per il tap- Segnala lalaziosiamonoi.it