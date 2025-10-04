I tifosi biancocelesti dedicano i primi 15 minuti alla protesta verso il presidente Lotito, anche con una serie di cartelli Lazio-Torino è una partita che racchiude mille significati, per l’una e l’altra squadra. Da una parte la situazione di classifica tutt’altro che rosea dei biancocelesti che stanno affrontando una stagione densa di problemi, dall’altra invece i granata che sono messi anche peggio e con un Baroni che pare abbia le ore contate. Soprattutto nel caso in cui non facesse risultato oggi. Curva Nord (LaPresse) – calciomercato.it Nella prima casalinga dopo il derby perso due settimane fa, il popolo laziale è tornato a ruggire in maniera forte e chiara nei confronti della presidenza e del patron Lotito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio-Torino, la Nord protesta tra cori e striscioni. E il ricordo commosso di Furio Focolari