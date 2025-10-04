Roma 4 ottobre 2025 – Ci si aspettava spettacolo all'Olimpico ma era difficile ipotizzare una gara entusiasmante e appassionante, come quella andata in scena tra Lazio e Torino. Finisce 3-3 con ribaltamenti da una parte e dall'altra e due gol nel recupero a chiudere una sfida meravigliosa per il pubblico neutrale. Simeone la sblocca per i granata, ma la doppietta di Cancellieri porta avanti i capitolini prima dell'intervallo. Nella ripresa però la reazione del Toro, con il pari di Adams e la rete nel recupero di Coco. Lo stesso difensore dei piemontesi però commette il fallo da rigore ai danni di Noslin e dal dischetto Cataldi è glaciale per riportare in pari il match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Torino 3-3 scoppiettante all'Olimpico, due gol e un rigore nel recupero