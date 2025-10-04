Lazio-Torino 3-3 Sarri salta intervista post-partita Cos’è successo all’allenatore biancoceleste

(Adnkronos) – " Il mister si scusa ma non si sentiva bene, ha avuto giramenti di testa. Il finale di partita ha influito". Così il vice allenatore della Lazio Marco Ianni, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 3-3 in casa con il Torino, raggiunto da un rigore di Cataldi al 103', in merito . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lazio - torino

Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori

Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino

Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30

#Lazio-#Torino, veleno nel finale: #Piccinini sbaglia tutto su #Coco-#Noslin. Il parapiglia è colpa sua - X Vai su X

Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 15 tra Lazio e Torino - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Torino 3-3, gol e highlights: Cataldi pareggia su rigore al 103' - Quello di Danilo Cataldi al minuto 102:36 è il gol più tardivo segnato dalla Lazio nella sua storia in Serie A; in generale è il terzo gol più tardivo in Serie A, dopo quello di Lazar Samardzic ... Da sport.sky.it

Lazio – Torino 3-3, cronaca e highlights: incredibile partita all’Olimpico! – VIDEO - 3, cronaca e highlights: rimonte e contro rimonte all'Olimpico in un match spettacolare che non vede vincitori! Secondo generationsport.it