Lazio-Torino 3-3 – Sarri e Baroni pari son

Che partita! Sei gol in 104 minuti giocati tutti in attacco (con le difese un po' fiacche) e con un finale da infarto e l'immancabile rissa dopo il fischio finale. Il pareggio tra Lazio e Torino, e fra Sarri e Baroni, è l'inevitabile risultato di una partita equilibrata, aggressiva da entrambe le squadre, con colpi di scena che hanno premiato prima il Torino, poi la Lazio, poi tutt'e due. Cominciamo con le note positive, dove primeggia un nome: Cancellieri. Dopo il gol contro il Genoa, i tifosi aspettavano la conferma del rinato giocatore laziale, e la conferma è arrivata oggi con una splendida doppietta, un gol più bello dell'altro.

Lazio-Torino 3-3, gol e highlights: Cataldi pareggia su rigore al 103' - Quello di Danilo Cataldi al minuto 102:36 è il gol più tardivo segnato dalla Lazio nella sua storia in Serie A; in generale è il terzo gol più tardivo in Serie A, dopo quello di Lazar Samardzic ...

