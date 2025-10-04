Lazio-Torino 3-3 le pagelle | Cancellieri 8 scatenato Cataldi 7 salva Sarri Adams 7 che impatto Tavares 4,5

Termina 3-3 tra Lazio e Torino all'Olimpico: apre le marcature Simeone, poi Cancellieri si mette in proprio e con una doppietta porta avanti i biancocelesti. La squadra di Sarri però. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lazio-Torino 3-3, le pagelle: Cancellieri (8) scatenato, Cataldi (7) salva Sarri, Adams (7) che impatto, Tavares (4,5)

lazio torino 3 3Lazio-Torino 3-3, gol e highlights: Cataldi pareggia su rigore al 103' - Quello di Danilo Cataldi al minuto 102:36 è il gol più tardivo segnato dalla Lazio nella sua storia in Serie A; in generale è il terzo gol più tardivo in Serie A, dopo quello di Lazar Samardzic ... Come scrive sport.sky.it

lazio torino 3 3Gol e tanti errori, Lazio-Torino finisce 3-3 all’Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil - Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3- Segnala fanpage.it

