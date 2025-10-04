Lazio Torino 3-3 il tecnico biancoceleste Sarri assente nel post partita | svelato il motivo
Dopo il pareggio in Lazio Torino, Sarri non si è presentato ai microfoni né in conferenza stampa. A spiegare l’assenza è stato il vice Ianni La Lazio lascia lo Stadio Olimpico con un pareggio che ha il sapore dell’occasione mancata. Contro il Torino, i biancocelesti non sono andati oltre il 3-3 in una sfida vibrante, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: lazio - torino
Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori
Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino
Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30
ULTIM'ORA SERIE A 6^ giornata Lazio-Torino 3-3 ? #Simeone (16'), #Cancellieri (24' e 40'), #Adams (73'). #Coco (93'), #Cataldi (103') #SkySport #LazioTorino #Lazio #Torino #SerieA - X Vai su X
Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 15 tra Lazio e Torino - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Torino 3-3, gol e highlights: Cataldi pareggia su rigore al 103' - Quello di Danilo Cataldi al minuto 102:36 è il gol più tardivo segnato dalla Lazio nella sua storia in Serie A; in generale è il terzo gol più tardivo in Serie A, dopo quello di Lazar Samardzic ... Da sport.sky.it
Gol e tanti errori, Lazio-Torino finisce 3-3 all’Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil - Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3- Da fanpage.it