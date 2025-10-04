Lazio-Torino 3-3 | Cancellieri show non basta Sarri pareggia nel recupero con Cataldi

La Lazio pareggia per tre a tre all'Olimpico contro il Torino di Baroni. La squadra di Sarri, ancora in emergenza fra infortunati (compreso capitan Zaccagni) e squalificati, non gioca una gran partita e sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio sfruttando un'incertezza di Provedel. Poi sale. 🔗 Leggi su Romatoday.it