Lazio-Torino 3-3 | Cancellieri show non basta Sarri pareggia nel recupero con Cataldi

Romatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio pareggia per tre a tre all'Olimpico contro il Torino di Baroni. La squadra di Sarri, ancora in emergenza fra infortunati (compreso capitan Zaccagni) e squalificati, non gioca una gran partita e sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio sfruttando un'incertezza di Provedel. Poi sale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - torino

Torino-Lazio, Baroni sull’orlo e De Rossi scalda i motori

Il caso di un figlio di un padre violento: affidamento esclusivo rafforzato alla mamma, scappata dal Lazio a Torino

Roma, prima il Torino e poi la Lazio all’ora di pranzo: 30 i precedenti alle 12.30

lazio torino 3 3Gol e tanti errori, Lazio-Torino finisce 3-3 all’Olimpico. Lecce, prima vittoria con gol di Sottil - Allo stadio Olimpico la partita tra Lazio e Torino finisce 3- Riporta fanpage.it

lazio torino 3 3Lazio-Torino 3-3: cuore granata poi la beffa, Cataldi segna al 103' dopo Var e rissa - Finale ricco di emozioni all'Olimpico, con i biancocelesti che acciuffano il pareggio dal dischetto ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Torino 3 3