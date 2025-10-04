Tutto in 90 minuti, anzi in 103. Lazio e Torino nella sfida dell'Olimpico mettono in scena il meglio e il peggio pareggiando 3-3, con i biancocelesti a rimontare lo svantaggio iniziale, farsi superare a tempo praticamente scaduto e poi riprenderla in maniera rocambolesca con un rigore in pieno recupero dato dopo 5 minuti di parapiglia e controllo Var,, mentre ai granata rimane il rimpianto di ciò che poteva essere e non è. Baroni accarezza il sogno di violare l'Olimpico per la seconda volta in stagione, dopo l'1-0 alla Roma, ma a svegliarlo è Cataldi regalando un punto a testa che, a conti fatti, non fa comodo a nessuna delle due. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lazio, pareggio in extremis per 3 a 3 col Toro: doppietta di Cancelleri