Il tecnico in seconda biancoceleste ha analizzato il match contro gli uomini di Baroni spiegando l’assenza di Sarri. Poi le parole di Cataldi Non c’è Maurizio Sarri questa sera a parlare in conferenza stampa, così come alle tv. A spiegare il motivo proprio chi lo ha sostituito, come a Sassuolo, Marco Ianni: “Porto le scuse del mister, non si è sentito bene, ha avuto giramenti di testa, anche magari a causa del finale di partita”. Sulla partita: “Un passo indietro non direi, era una partita difficile. Il Torino aveva perso partite ma sempre con episodi negativi. Non è stata una settimana facile per tanti motivi, abbiamo perso giocatori, non è un alibi e non deve esserlo, anzi la squadra ha dimostrato di non pensarci ma è stata una problematica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lazio, niente interviste per Sarri: cosa è successo. Cataldi incredulo: “Da matti non dare subito il rigore”