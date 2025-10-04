Lazio niente interviste per Sarri | cosa è successo Cataldi incredulo | Da matti non dare subito il rigore

Calciomercato.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico in seconda biancoceleste ha analizzato il match contro gli uomini di Baroni spiegando l’assenza di Sarri. Poi le parole di Cataldi Non c’è Maurizio Sarri questa sera a parlare in conferenza stampa, così come alle tv. A spiegare il motivo proprio chi lo ha sostituito, come a Sassuolo, Marco Ianni: “Porto le scuse del mister, non si è sentito bene, ha avuto giramenti di testa, anche magari a causa del finale di partita”. Sulla partita: “Un passo indietro non direi, era una partita difficile. Il Torino aveva perso partite ma sempre con episodi negativi. Non è stata una settimana facile per tanti motivi, abbiamo perso giocatori, non è un alibi e non deve esserlo, anzi la squadra ha dimostrato di non pensarci ma è stata una problematica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

lazio niente interviste per sarri cosa 232 successo cataldi incredulo da matti non dare subito il rigore

© Calciomercato.it - Lazio, niente interviste per Sarri: cosa è successo. Cataldi incredulo: “Da matti non dare subito il rigore”

In questa notizia si parla di: lazio - interviste

lazio interviste sarri cosaLazio-Torino 3-3, Sarri salta intervista post-partita. Cos’è successo all’allenatore biancoceleste - (Adnkronos) – ” Il mister si scusa ma non si sentiva bene, ha avuto giramenti di testa. Segnala msn.com

lazio interviste sarri cosaSarri non parla dopo Lazio-Torino. Il vice Ianni spiega il motivo - L'allenatore della Lazio ha evitato le interviste dopo la sfida contro il Torino all'Olimpico: ecco cosa è successo ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Interviste Sarri Cosa