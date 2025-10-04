Lazio Inter Primavera 1-0 continua la striscia negativa per i nerazzurri | tutti i dettagli sulla sfida

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lazio Inter Primavera 1-0, arriva un altro insuccesso per la formazione di Carbone! Ecco com’è andata la partita dei giovani nerazzurri. L’ Inter Primavera non riesce a rompere il digiuno di vittorie e perde 1-0 contro la Lazio nella settima giornata del campionato di Primavera 1. La squadra di Cristian Carbone allunga a 8 la striscia di partite consecutive senza successi tra campionato e Youth League, una situazione preoccupante che mette in luce le difficoltà dei nerazzurri in questo avvio di stagione. La partita si decide al 61?, quando Gelli della Lazio approfitta di un cross dalla destra e, solo davanti a Taho, mette la palla in rete per il gol della vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

lazio inter primavera 1 0 continua la striscia negativa per i nerazzurri tutti i dettagli sulla sfida

© Internews24.com - Lazio Inter Primavera 1-0, continua la striscia negativa per i nerazzurri: tutti i dettagli sulla sfida

In questa notizia si parla di: lazio - inter

Acerbi Inter: niente Al Hilal per il centrale ex Lazio? Non si esclude un futuro ancora in nerazzurro per il difensore

Acerbi Inter, percorso al capolinea per l’ex Lazio in nerazzurro: le ultime sul fedelissimo di Inzaghi

Rovella Inter, il tifo nerazzurro da bambino ma il futuro è a tinte biancocelesti: il punto sul centrocampista della Lazio

lazio inter primavera 1Diretta Lazio Inter Primavera/ Streaming video tv: parola d’ordine riscatto (4 ottobre 2025) - Diretta Lazio Inter Primavera, streaming video tv: alla ricerca di un successo per ribaltare questo avvio di stagione per entrambe (4 ottobre 2025) ... Da ilsussidiario.net

lazio inter primavera 1DIRETTA | Lazio Primavera - Inter 0-0: i nerazzurri si spingono in avanti - Primavera 1 | 7ª  giornata Sabato 4 ottobre 2025, ore 11:00 Centro Sportivo La Borghesiana, Roma Arbitro: Esposito (sez. Riporta lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Inter Primavera 1