Lazio Inter Primavera 1-0 continua la striscia negativa per i nerazzurri | tutti i dettagli sulla sfida

Inter News 24 Lazio Inter Primavera 1-0, arriva un altro insuccesso per la formazione di Carbone! Ecco com’è andata la partita dei giovani nerazzurri. L’ Inter Primavera non riesce a rompere il digiuno di vittorie e perde 1-0 contro la Lazio nella settima giornata del campionato di Primavera 1. La squadra di Cristian Carbone allunga a 8 la striscia di partite consecutive senza successi tra campionato e Youth League, una situazione preoccupante che mette in luce le difficoltà dei nerazzurri in questo avvio di stagione. La partita si decide al 61?, quando Gelli della Lazio approfitta di un cross dalla destra e, solo davanti a Taho, mette la palla in rete per il gol della vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

