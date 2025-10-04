Lazio il vice allenatore Ianni | Sarri aveva un leggero mal di testa il finale di partita ha influito
Il vice allenatore della Lazio Marco Ianni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio 3-3 contro il Torino. I biancocelesti sono a 7 punti in campionato su 6 partite giocate. Le dichiarazioni del vice di Sarri, Marco Ianni, dopo Lazio-Torino 3-3. « Il mister si scusa, non si sentiva bene, aveva un leggero mal di testa. Si scusa. Il finale di partita ha sicuramente influito. Un po’ tutta la partita è stata provante, il finale in particolar modo. Siamo stati bravi nel crederci fino alla fine, eravamo padroni della gara e potevamo fare di più per chiuderla. Ma il pareggio penso sia giusto ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
