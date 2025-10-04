Law & order svu presenta due finali esclusivi su nbc e peacock

doppio finale per la seconda puntata di law & order: svu stagione 27. La seconda puntata della nuova stagione di Law & Order: SVU ha suscitato grande curiosità tra gli spettatori, poiché è stata trasmessa con due conclusioni differenti. Questo episodio, andato in onda il 2 ottobre 2025, ha mostrato due versioni distinte che si differenziano per alcuni dettagli chiave, creando un fenomeno inedito nel panorama delle serie televisive. le differenze tra le due versioni dell’episodio. la versione trasmessa su peacock. Nella versione disponibile sulla piattaforma streaming Peacock, l’attenzione si concentra sul personaggio di Jake Griffin (Corey Cott). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Law & order svu presenta due finali esclusivi su nbc e peacock

