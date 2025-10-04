L’avvocato aggredito operato all’occhio Solidarietà e indignazione | Degrado da combattere

Grosseto, 4 ottobre 2025 – E’ stato operato all’ospedale Le Scotte di Siena l’avvocato Andrea Fabbri, aggredito da due nordafricani sotto casa perchè li aveva ripresi mentre stavano orinando in strada. Il legale sta meglio anche se dovrà rimanere in ospedale qualche altro giorno. Si cercano intanto i responsabili che ancora non sono stati trovati benché, forse, siano stati individuati. All’avvocato Fabbri è arrivata intanto la solidarietà dei colleghi del Foro di Grosseto. “Esprimiamo solidarietà al collega Andrea Fabbri, vittima di un grave episodio di violenza in conseguenza del suo impegno civico –- volto a stigmatizzare comportamenti illeciti o incivili che, in mancanza di adeguato controllo del territorio e di iniziative di formazione civica, tendono a divenire la normalità – scrive il presidente Alessandro Oneto – L’avvocato Fabbri, anche in questo caso, ha assunto la posizione che compete ad ogni avvocato: difendere la libertà con ogni propria azione e in ogni sede concetto che comprende il diritto e la libertà di vivere in un luogo dove le regole di civile convivenza siano patrimonio comune e, ove così non fosse, siano fatte osservare e tutelare da chi ha il dovere di assicurare le prime forme di libertà: il diritto all’incolumità personale, a vivere tutto il territorio, a perseguire il giusto e il bene”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

