L' avvocata Alessandra Ballerini | In 10 mesi di detenzione di Alberto Trentini non sono mai stata così fiduciosa

L'avvocata del cooperante Alberto Trentini in carcere in Venezuela ha parlato di un contatto con la viceministra degli Esteri venezuelana. E sulla Flotilla: “Da ore i nostri consoli stanno trattando". 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'avvocata Alessandra Ballerini: “In 10 mesi di detenzione di Alberto Trentini non sono mai stata così fiduciosa"

Parla attraverso la sua avvocata Alessandra Bisighini perché, come ha raccontato Il Gazzettino, è lui l'uomo che ha picchiato Filippo Turetta

Ballerini: “Piazze e università per Gaza sfidano la morte e restituiscono dignità e giustizia” - L’avvocata dei diritti, che difende le famiglie di Giulio Regeni e Mario Paciolla e tantissimi migranti, riflette sull’importante colpo di reni che sta dando ... Come scrive genova.repubblica.it