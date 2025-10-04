L' avversario suda troppo lui protesta e si toglie una scarpa | scena surreale a Shanghai

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'epilogo della partita al primo turno all' Atp di Shanghai arriva anzitempo per il ritiro del serbo Medjedovic. Nel momento della stretta di mano, ancora frizioni con l'avversario francese Rinderknech: "Ma quanti anni hai? Nessun rispetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

