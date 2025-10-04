L' avversario suda troppo lui protesta e si toglie una scarpa | scena surreale a Shanghai
L'epilogo della partita al primo turno all' Atp di Shanghai arriva anzitempo per il ritiro del serbo Medjedovic. Nel momento della stretta di mano, ancora frizioni con l'avversario francese Rinderknech: "Ma quanti anni hai? Nessun rispetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Niente da fare: Jacobs, con il braccio, entra nello spazio del sudafricano proprio nella zona di cambio e, secondo il regolamento, ha danneggiato l'avversario. Il presidente Mei: "Batteria chiusa al 6° posto, finale preclusa". Che peccato.
#Cobolli si lamenta del sudore sul terreno di gioco: l'avversario fa una cosa che nessuno si aspetta