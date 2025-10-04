L’avversario FolloGavo motivato Contro il Siena mai una vittoria
Le due gare perse consecutivamente e un tabù da sfatare, visto che contro la Robur il Gavorrano non ha mai vinto in nove precedenti, sono motivazioni importanti per i prossimi avversari del Siena che, ripescati dopo un drammatico playout contro il Trestina (e una retrocessione inspiegabile dopo il secondo posto dell’anno prima) hanno comunque una rosa con qualità ed ambizione. Di essa fa parte anche Gino Bernardini, esperto difensore centrale visto a più riprese anche alla Pianese. "Sicuramente a Prato i nostri avversari sono stati più bravi di noi perché hanno vinto la partita. Questo non cambia niente, anzi, dobbiamo subito cancellare questa gara e prepararci subito per quella di domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: avversario - follogavo
Vittoria contro l’undici di Sansovino. FolloGavo in salute. Buon test e due gol - La prima occasione del match arriva al quarto d’ora con Mirante che parte in ... Da lanazione.it
FolloGavo, primi test. Oggi tra la rosa. Giovedì con la Pianese - Dopo l’ufficialità del ripescaggio in serie D, oggi i ragazzi di mister Baiano scendono in campo per il primo impegno prestagionale. Riporta lanazione.it