Le due gare perse consecutivamente e un tabù da sfatare, visto che contro la Robur il Gavorrano non ha mai vinto in nove precedenti, sono motivazioni importanti per i prossimi avversari del Siena che, ripescati dopo un drammatico playout contro il Trestina (e una retrocessione inspiegabile dopo il secondo posto dell’anno prima) hanno comunque una rosa con qualità ed ambizione. Di essa fa parte anche Gino Bernardini, esperto difensore centrale visto a più riprese anche alla Pianese. "Sicuramente a Prato i nostri avversari sono stati più bravi di noi perché hanno vinto la partita. Questo non cambia niente, anzi, dobbiamo subito cancellare questa gara e prepararci subito per quella di domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'avversario. FolloGavo motivato. Contro il Siena mai una vittoria