Lavoro tasse e disuguaglianza | da dove la sinistra deve ripartire

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavoro, tasse e disuguaglianza: da dove la sinistra deve ripartire”. È questo il titolo dell’iniziativa che si terrà oggi alle 17.30 nella sala di rappresentanza Udina, sulla Banchina Giovanbattista Codecasa a Viareggio. Protagonista dell’incontro sarà Tiziano Nicoletti, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra per la provincia di Lucca e per la Versilia alle prossime elezioni regionali della Toscana del 12 e 13 ottobre, che dialogherà con il giornalista e saggista Riccardo Staglianò. La conversazione sarà condotta e moderata dalla giornalista Ilaria Bonuccelli. L’appuntamento vuole essere un’occasione di confronto aperto e concreto non solo sulle priorità della prossima consiliatura regionale, ma soprattutto sulle grandi sfide che attendono la sinistra nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

