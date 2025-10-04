Lavoro di cura invisibile | donne italiane producono 473 miliardi di euro l’anno ma rischiano la povertà Il 71% della cura familiare grava sulle loro spalle eppure nessuno le riconosce
Oltre 473 miliardi di euro all'anno, pari al 26% del PIL nazionale, costituiscono il valore economico del lavoro di cura non retribuito svolto in Italia. Una cifra impressionante, eppure invisibile ai bilanci pubblici e alle statistiche ufficiali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: lavoro - cura
Nuove istruzioni INPS sull’Assegno di Inclusione: cosa cambia per i carichi di cura e il Supporto Formazione Lavoro
Nasce il gruppo Civivo del cimitero di San Lorenzo. Volontari al lavoro per la cura e il decoro dell’area
Prenditi cura del tuo giardino con semplicità: la mini motosega ti svolta il lavoro (e la paghi pochissimo)
Nota dell'OMCeO di Catania «Non si può morire di lavoro: serve un intervento urgente e strutturale» «Non possiamo più sopportare che chi cura venga lasciato morire di lavoro – ha affermato Alfio Saggio, presidente dell’Ordine dei Medici di Catania – La coll - facebook.com Vai su Facebook
Il lavoro (non pagato) delle donne: in Italia più di 40 ore a settimana dedicati a casa, figli e famiglia - L’Italia è il secondo Paese dell’Unione Europea dopo il Portogallo per il tempo dedicato dalle donne al lavoro non pagato: oltre 5 ore al giorno ... Lo riporta msn.com
Il lavoro di cura delle donne è invisibile, ma vale 10 Leggi di Bilancio - Le donne producono risorse utili per 10 Leggi di Bilancio con il lavoro di cura che però resta invisibile e contribuisce a un insanabile divario occupazionale. Si legge su msn.com