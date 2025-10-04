Casa di Comunità all’ex centro polifunzionale, fine lavori a novembre. Per l’entrata in esercizio, con ogni probabilità, si dovranno attendere i primi mesi del nuovo anno. In attesa delle mura, si pensa alla dotazione di personale per uffici e ambulatori. Nei giorni scorsi è stata designata la figura che opererà come responsabile della struttura, la quinta casa di comunità a vedere la luce in Martesana dall’avvio della riforma. Seguiranno assistente sociale, infermieri, psicologi e operatori unitamente a tutte le figure previste, alcune delle quali sono già operative nella "Casa ponte" aperta l’anno scorso negli ambulatori del comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavori in ritardo si apre per step da novembre