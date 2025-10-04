Lavori finiti al Canale della Botte Bassa più protetta dalle alluvioni

Lavori finiti, da parte della Bonifica Renana, nella Bassa molinellese al Canale della Botte. Tra Molinella e Argenta, il canale della Botte costeggia un importante invaso di laminazione: la cassa Cornacchia, ampia 58 ettari e con una capacità di accumulo pari 1.740.000 metri cubi d’acqua. Questo invaso consortile serve a raccogliere le acque in eccesso che confluiscono nel canale della Botte, durante le fasi alluvionali. La Cornacchia è una delle casse di espansione della Bonifica Renana definite "di sistema", la cui funzione risulta indispensabile alla regolazione delle acque in transito nei duemila chilometri di canali artificiali del reticolo consortile, in cui rientra anche la Botte, in cui convergono le acque delle terre alte di pianura tra Reno e Idice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori finiti al Canale della Botte. Bassa più protetta dalle alluvioni

