Lavori di manutenzione sulla A1 | chiusure temporanee all’allacciamento con la A22

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre, dalle ore 21:00 alle 5:00, sono previste chiusure temporanee dei rami di immissione sulla A22 Brennero-Modena per consentire interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza.Le chiusure interesseranno, in modalità alternata, i rami di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - manutenzione

Settimana a ostacoli sull’A8: via ai lavori di manutenzione, svincoli chiusi di notte

Lavori di manutenzione alla rete idrica, sospensione dell'erogazione dell'acqua

Ponte Corleone, via alla seconda fase della manutenzione: consegnati i lavori per la carreggiata in direzione Trapani

Presso il Centro Sportivo Comunale si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del campo di calcio a 7, che hanno previsto la completa sostituzione del manto in erba sintetica. Un intervento importante, che restituisce alla comunità un impianto mo - facebook.com Vai su Facebook

#Cagliari, lavori di manutenzione ordinaria delle squadre di #Abbanoa in viale Marconi, via Ginevra, via Campidano, via Flumendosa, via Cardano e piazza Is Maglias, a #Selargius in via San Marco e a #Decimoputzu in via Iglesias e via Dessì. @Comune_C - X Vai su X

Chiusure Notturne e Lavori sulle Autostrade Toscane: Tutti i Dettagli su A11 e A1 - Importanti lavori di manutenzione e pavimentazione interesseranno nei prossimi giorni alcuni tratti delle principali autostrade della Toscana, con ... Lo riporta gonews.it

A1, chiusure notturne per i caselli di Parma e Melegnano - Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Segnala gazzettadiparma.it