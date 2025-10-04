Lavori all’ufficio postale di San Mauro Pascoli | chiuso fino al 27 ottobre
L’ufficio postale di San Mauro Pascoli, in via Sandro Botticelli 33, resterà chiuso per lavori fino a lunedì 27 ottobre. I lavori sono eseguiti da Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e superare il digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Il progetto prevede la riorganizzazione e l’adeguamento degli spazi interni degli uffici postali, che saranno dotati di nuove tecnologie per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
