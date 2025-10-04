L’Autorità Garante di San Marino firma un protocollo d’intesa con Serbia e Bosnia
San Marino, Serbia e Bosnia Erzegovina firmano un patto nel campo della protezione dei dati personali. Un altro passo importante nelle relazioni internazionali per l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personati della Repubblica di San Marino. La firma del protocollo d’intesa è avvenuta ieri a Palazzo Begni. Ed è arrivata a conclusione della study visit che ha visto la partecipazione insieme alle Autorità Garanti di San Marino, Bosnia e Serbia, anche della omologa Autorità Garante della Georgia, con la quale è già stato sottoscritto un precedente Memorandum of understanding. "Durante la study visit – spiegano dal Titano – sono stati discussi temi fondamentali per la costruzione di una reale cooperazione in settori strategici quali la Data protection, intelligenza artificiale e regolamentazione delle New Economy ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
