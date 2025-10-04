Lautaro Martínez entra nella storia dell’Inter | raggiunto Cevenini con 158 gol

Calcionews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martínez tocca quota 158 reti eguagliando Luigi Cevenini: un traguardo che lo consacra tra i grandi marcatori della storia interista Lautaro Martínez, attaccante argentino classe 1997 e capitano dellInter, continua a scrivere pagine indelebili nella storia del club nerazzurro. Con la rete realizzata contro la Cremonese in campionato, il numero 10 ha raggiunto quota . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lautaro mart237nez entra nella storia dell8217inter raggiunto cevenini con 158 gol

© Calcionews24.com - Lautaro Martínez entra nella storia dell’Inter: raggiunto Cevenini con 158 gol

In questa notizia si parla di: lautaro - mart

Lautaro Martinez nella storia dell’Inter: la scalata alla classifica marcatori - L'attaccante argentino nel pantheon degli attaccanti più prolifici in maglia nerazzurra e con davanti ancora una lunga fe ... Secondo panorama.it

lautaro mart237nez entra storiaChampions League, Lautaro nella storia dell’Inter: siglato un nuovo record - Seconda vittoria consecutiva dell'Inter di Cristian Chivu in Champions League: dopo l'Ajax, archiviata anche la pratica Slavia Praga. Da spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Mart237nez Entra Storia