Inter News 24 e i numeri dell’argentino. Lautaro Martínez, capitano dell’ Inter, continua a scrivere la sua leggenda nella storia del club. Con il gol segnato contro la Cremonese, il bomber argentino ha raggiunto un nuovo importante traguardo, entrando nella storia dei migliori marcatori all-time dei nerazzurri. Il gol, il secondo consecutivo in Serie A, gli ha permesso di eguagliare Luigi Cevenini, raggiungendo quota 158 reti e salendo al 5? posto nella classifica storica dei marcatori dell’Inter, considerando tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro macina record! Il gol alla Cremonese vale il 5° posto all-time nella storia dell’Inter: la classifica