Lautaro Inter il Toro è sempre più leader | Chivu si affida a lui per far crescere i giovani il piano
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista della sfida di Serie A contro la Cremonese. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è il cuore pulsante dell’ Inter, il punto fermo che, nonostante il passare degli anni e dei cambiamenti, è sempre rimasto intoccabile. Arrivato a Milano dal Racing Club a soli 20 anni, l’attaccante argentino ha attraversato otto stagioni di successi, sfide e trasformazioni, diventando nel tempo un vero e proprio simbolo nerazzurro. Oggi, contro la Cremonese, non sarà solo l’uomo gol e il leader della squadra, ma anche una guida per i giovani attaccanti come Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, che sono chiamati a crescere e ad affiancarlo in questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lautaro - inter
Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»
Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
?Egonu incontra Lautaro: "Emozione unica, ho tanto da imparare da lui. La passione per l'Inter..." - facebook.com Vai su Facebook
Prima doppietta della stagione, Lautaro Martinez è il vostro @qatarairways #MOTM #ForzaInter #UCL #InterSlaviaPraga - X Vai su X
Cagliari-Inter, torna disponibile Lautaro: i precedenti sorridono al Toro - Il capitano pronto a riprendersi il posto da titolare nell'attacco nerazzurro. Scrive spaziointer.it
Inter, con lo Slavia c'è Lautaro all'euroesordio, Corriere dello Sport in apertura: "Ora Toro" - "Ora Toro" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi soffermandosi sull'esordio stagionale in Europa del Toro Lautaro. Riporta tuttomercatoweb.com