Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista della sfida di Serie A contro la Cremonese. Tutti i dettagli. Lautaro Martinez è il cuore pulsante dell’ Inter, il punto fermo che, nonostante il passare degli anni e dei cambiamenti, è sempre rimasto intoccabile. Arrivato a Milano dal Racing Club a soli 20 anni, l’attaccante argentino ha attraversato otto stagioni di successi, sfide e trasformazioni, diventando nel tempo un vero e proprio simbolo nerazzurro. Oggi, contro la Cremonese, non sarà solo l’uomo gol e il leader della squadra, ma anche una guida per i giovani attaccanti come Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, che sono chiamati a crescere e ad affiancarlo in questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro è sempre più leader: Chivu si affida a lui per far crescere i giovani, il piano