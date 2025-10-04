Lautaro a Inter TV | Affrontiamo un avversario in forma dobbiamo avere voglia e determinazione! Ecco a cosa dovremo stare attenti oggi
Inter News 24 L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro la Cremonese in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel corso del prepartita di Inter Cremonese, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha presentato così la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. LA FAME DELL’INTER – « Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione che abbiamo mostrato fin dall’inizio. Oggi affrontiamo un avversario che sta bene, è in forma, quindi dobbiamo stare attenti e dare il massimo ». COSA BISOGNA TEMERE DELLA CREMONESE? – « Sono una squadra fisica, con dei buoni principi. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lautaro - inter
Nesti: «Lautaro-Calhanoglu, chi butti giù dalla torre? Inter, hai già un erede!»
Parla Calhanoglu: “Resto all’Inter. Lautaro? Quando tornerà…”
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
?Inter-Cremonese, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Akanji, De Vrij, Bastoni Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco Bonny, Lautaro - X Vai su X
?Egonu incontra Lautaro: "Emozione unica, ho tanto da imparare da lui. La passione per l'Inter..." - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro ribalta lo spogliatoio dell’Inter in diretta tv: “Chi non vuole restare deve andare via” - La sconfitta dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club che ha determinato l'eliminazione dei nerazzurri dalla competizione è stata un colpo durissimo per i nerazzurri. Segnala fanpage.it
Lautaro, l'intervista a France Football scatena un piccolo caso: cosa è successo - Quando Simone Inzaghi si è seduto in panchina all’Allianz Arena per PSG- Secondo corrieredellosport.it