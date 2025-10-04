Lautaro a Inter TV | Affrontiamo un avversario in forma dobbiamo avere voglia e determinazione! Ecco a cosa dovremo stare attenti oggi

Inter News 24 L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match contro la Cremonese in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel corso del prepartita di Inter Cremonese, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha presentato così la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. LA FAME DELL’INTER – « Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione che abbiamo mostrato fin dall’inizio. Oggi affrontiamo un avversario che sta bene, è in forma, quindi dobbiamo stare attenti e dare il massimo ». COSA BISOGNA TEMERE DELLA CREMONESE? – « Sono una squadra fisica, con dei buoni principi. 🔗 Leggi su Internews24.com

