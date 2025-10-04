Inter News 24 L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro la Cremonese in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Inter Cremonese, il capitano dei nerazzurri Lautaro Martinez ha presentato così la sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 202526. 3 GOL NELLE ULTIME PARTITE, SONO TORNATO AL 100%? – « A volte quando uno non segna si comincia a parlare di queste cose, anche se non arrivano i risultati, perché di sicuro quando un attaccante segna o quando le cose vanno bene non si parla di questo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Dazn: «Sono concentrato sul mio lavoro e su cosa ci chiede Chivu, ecco in che posizione giocherò oggi»