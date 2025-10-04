Lauren Graham una stella sulla Walk of Fame per la protagonista di ' Una mamma per amica'

La star di “Una mamma per amicaLauren Graham è stata raggiunta da molti dei suoi ex co-protagonisti alla cerimonia in cui ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame venerdì. “Voglio ringraziare i fan dello show che sono stati così devoti, così amorevoli, così entusiasti e così gentili”, ha detto Graham alla folla presente alla cerimonia. L’ultima serie che vede protagonista l’attrice è “The Z-Suite”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

