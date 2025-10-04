L’attivista bergamasco | Preoccupata e orgogliosa È in carcere in Israele

Le preoccupazioni di una madre. L’assessora con delega alla Pace del Comune di Bergamo Marzia Marchesi non nasconde la sua paura e la sua agitazione dopo aver appreso la notizia che il figlio, Dario Crippa (a destra nella foto), 25 anni, studente di Neuroscienze e Filosofia ad Amsterdam, l’unico attivista bergamasco della Global Sumud Flotilla, è stato arrestato dalle autorità israeliane e si trova ora rinchiuso nel carcere di Ketziot, nel deserto del Negev. Per lei sono giorni di apprensione. "Ho saputo dall’organizzazione che era stato arrestato alle 2 di notte di mercoledì - spiega Marchesi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’attivista bergamasco: "Preoccupata e orgogliosa. È in carcere in Israele"

