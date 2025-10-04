L' attacco alla pasta italiana | ecco quali marche potrebbero subire aumenti choc

Ilgiornale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova stangata in arrivo: la pasta italiana è sotto attacco. Dal 2026 quella destinata al mercato statunitense potrebbe subire un’imposizione tariffaria complessiva vicina al 107 per cento. Ai dazi già esistenti, pari al 15 per cento, si aggiungerebbe un ulteriore 91,74 per cento a seguito di una recente indagine del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. La notizia ha generato preoccupazione tra i produttori italiani, che hanno contestato il metodo seguito nell’inchiesta e ora temono pesanti ripercussioni sul settore. Come riportato dal Corriere della Sera, l’iniziativa americana nasce da una procedura di revisione periodica delle importazioni, richiesta da alcune aziende locali concorrenti, alcune delle quali controllate da gruppi italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l attacco alla pasta italiana ecco quali marche potrebbero subire aumenti choc

© Ilgiornale.it - L'attacco alla pasta italiana: ecco quali marche potrebbero subire aumenti choc

In questa notizia si parla di: pasta - italiana

Gragnano Città della Pasta 2025: torna l’evento che celebra la protagonista assoluta della tavola italiana

L'attacco alla pasta italiana: ecco quali marche potrebbero subire aumenti choc - Dal 2026 quella destinata al mercato statunitense potrebbe subire un’imposizione tariffaria complessiva vicina al 107 per cento. Secondo ilgiornale.it

Attacco hacker russo, sito della Regione Marche in tilt. I cybercriminali: «Contro gli italiani che ci odiano» - Ci sarebbe la mano di hacker filorussi dietro l’attacco informatico che ieri ha messo ko per diverse ore il sito web istituzionale della Regione Marche. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Pasta Italiana Marche