L’atra corsa ai chip Perché Washington è in svantaggio rispetto a Pechino sui semiconduttori

Formiche.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Washington rimane focalizzata sui semiconduttori più avanzati, e in particolare su quelli legati all’Intelligenza Artificiale, Pechino sta silenziosamente costruendo una posizione dominante in un settore meno appariscente ma altrettanto cruciale, quello dei cosiddetti chip “fondamentali”. Questi componenti, prodotti con nodi di processo pari o superiori ai 28 nanometri, sono considerati spesso in modo superficiale come prodotti “legacy”, quasi fossero tecnologie superate. In realtà, questi chip costituiscono l’ossatura tecnologica di un numero enorme di applicazioni civili e militari, dalle automobili ai dispositivi medici, dalle reti elettriche e di telecomunicazione ai sistemi d’arma sul campo. 🔗 Leggi su Formiche.net

