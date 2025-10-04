L’Atletico Ascoli vuole lasciarsi alle spalle la brutta partenza

Obiettivo reagire al momento negativo e soprattutto vincere. Questo l’imperativo in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domani pomeriggio contro il San Marino. Le tre sconfitte consecutive e i soli due punti in classifica, hanno minato la serenità dello spogliatoio bianconero e adesso si aspetta solo una reazione da grande squadra, come l’organico della compagine del Patron Graziano Giordani impone. Il San Marino di mister Malgrati ha raccolto finora tre punti frutto del successo di domenica scorsa a Recanati. I biancocelesti giocano le loro partite casalinghe al ’ Giorgio Calbi ’ di Cattolica, su terreno sintetico, un fattore che potrebbe incidere sull’andamento del match visto che l’Atletico Ascoli si allena sul sintetico del ‘ Tonino Camaioni ’ di Monterocco alternando le sedute con l’altro sintetico, quello del ‘ Di Ridolfi ’ di Venarotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

