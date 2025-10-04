L’Associazione Italia-Israele | Relatrice Onu comizio a senso unico Al pubblico notizie fuorvianti

Il brusio della città all’ultimo spicchio di tramonto è quello dei giovani che di qua e di là cercano di accaparrarsi un posto a questo o quel convegno. È la frenesia dei tre giorni di Internazionale, in cui tutto diventa festival o parte di esso. Dall’altra parte della barricata, però, c’è chi non ha accettato che l’incontro con Francesca Albanese al Comunale non avesse il contradditorio. Stiamo parlando dell’associazione Italia-Israele Scaligera Estense che, su iniziativa del presidente Marco Leati e di qualche attivista, ieri ha organizzato un piccolo presidio per rimarcare ancora una volta la propria contrarietà a questa scelta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Associazione Italia-Israele: "Relatrice Onu, comizio a senso unico. Al pubblico notizie fuorvianti"

Flotilla, Italia e Grecia chiedono a Israele di garantire sicurezza e diritti degli attivisti, conferenza stampa della Global Sumud a 120 miglia da Gaza - Il ministero degli Esteri italiano e quello greco hanno mandato un appello a Israele mentre gli attivisti parlavano ai media in una "conferenza stampa di emergenza", una volte raggiunte le 120 miglia ... Scrive it.euronews.com

Albanese ospite a Internazionale. Italia-Israele, l’accusa: "È parziale. Dibattito, serve un contraddittorio" - "La scelta di ospitare Francesca Albanese come unica relatrice all’evento di Internazionale, è un fatto particolarmente grave che trasformerà un momento di incontro e di approfondimento in un comizio ... ilrestodelcarlino.it scrive