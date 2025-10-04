L’assessore Granelli è accusato di confusione stradale Idea pericolosa

Ilfoglio.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può un amministratore pubblico essere condannato per un progetto che non ha realizzato di persona? Lo deciderà il prossimo 13 novembre il Tribunale di Milano che deve giudicare sulla morte. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217assessore granelli 232 accusato di confusione stradale idea pericolosa

© Ilfoglio.it - L’assessore Granelli è accusato di “confusione stradale”. Idea pericolosa

In questa notizia si parla di: assessore - granelli

Milano, investita e uccisa da una betoniera sulla ciclabile: chiesta condanna per l’assessore Granelli

Ciclista travolta e uccisa da una betoniera a Milano, la Procura chiede condanna per l’assessore Granelli

Ciclista travolta da una betoniera sulla pista ciclabile: chiesta la condanna per l'assessore Granelli

Cerca Video su questo argomento: L8217assessore Granelli 232 Accusato