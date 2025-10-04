L’assalto | 55 poliziotti feriti Bambini usati come scudi umani

Doveva essere uno sciopero pacifico ma si è trasformato in una giornata di occupazioni, disordini, scontri con la polizia ed enormi disagi per i cittadini finiti ostaggio dello sciopero generale. Così, da Roma a Torino, da Bologna a Napoli, la giornata di ieri è stata caratterizzata da numerosi momenti di tensione con un bilancio per il Viminale di 55 feriti tra le forze di polizia a causa delle aggressioni subite. A destare scalpore è stato anche l’utilizzo dei bambini come scudi umani in alcuni cortei come a Brescia, mentre in Friuli Venezia Giulia l’Assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen ha definito «gravissimo» il «coinvolgimento dei bambini». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

