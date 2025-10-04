L’assalto | 55 poliziotti feriti Bambini usati come scudi umani
Doveva essere uno sciopero pacifico ma si è trasformato in una giornata di occupazioni, disordini, scontri con la polizia ed enormi disagi per i cittadini finiti ostaggio dello sciopero generale. Così, da Roma a Torino, da Bologna a Napoli, la giornata di ieri è stata caratterizzata da numerosi momenti di tensione con un bilancio per il Viminale di 55 feriti tra le forze di polizia a causa delle aggressioni subite. A destare scalpore è stato anche l’utilizzo dei bambini come scudi umani in alcuni cortei come a Brescia, mentre in Friuli Venezia Giulia l’Assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen ha definito «gravissimo» il «coinvolgimento dei bambini». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: assalto - poliziotti
Assalto alla gioielleria a bordo di un'Audi, due poliziotti feriti dopo un incidente durante l'inseguimento
Otto manfestanti in questura, 60 feriti, molti tra i poliziotti. La stazione Centrale oggetto di un vero e proprio assalto mirato ad opera di un gruppo di violenti. - facebook.com Vai su Facebook
I poliziotti della squadra mobile e della digos della questura di #Viterbo questa sera hanno arrestato cinque persone di origine turca che alloggiavano in un B&B a #Montefiascone. A guidare gli agenti nella struttura ricettiva, il documento usato dai fermati pe - X Vai su X
Due poliziotti feriti con un fumogeno a Bari: manifestante proPal finisce a processo - Si tratta di un 21enne finito ai domiciliari il 16 giugno scorso, arrestato in flagranza differita per la presunta aggressione commessa due giorni prima durante un corteo Sarà processato con il rito ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it