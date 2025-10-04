L’Ascoli vuole continuare a volare In 10mila per spingere il Picchio
Ascoli è il momento giusto per tentare il sorpasso. La gara odierna in casa contro il Bra (avvio alle 14.30) metterà davanti ai bianconeri molto di più di tre semplici punti. Soprattutto se consideriamo che l’appuntamento programmato costituirà il primo di due incontri consecutivi tra le mura amiche. Il Picchio si è messo brillantemente alle spalle il trittico di partite disputate in una settimana. Nei difficili confronti contro Livorno (0-3), Pineto (3-0) e Torres (0-1) sono arrivati ben 9 punti che hanno permesso di puntare il duo in testa Arezzo-Ravenna, fino a ieri avanti soltanto di una lunghezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
